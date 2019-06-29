Грузинских русофобов использовал Киев

Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию. Да-да, тому самому, которого гостеприимные хозяева в Тбилиси сначала усадили на то место, которым позже сами же возмутились: облили гостя водой, рвались начистить российскому парламентарию фейс с истошными криками. Веселая история получилась, а главное, далекая еще от завершения и с непредсказуемым финалом.

Кричали гордые грузины проклятия России. Штурмовали храбрые грузины здание своего парламента. Проклятия слали обидевшиеся грузины в адрес Москвы, то вводили наценки, то их убирали, а вместо оных придумывали скидки, а потом еще и просили не уезжать, а приезжать. Все это несколько дней назад на прошлой неделе делали какие угодно грузины, но, похоже, что не очень умные. Потому что умные и хитрые во всей этой истории кто угодно, но не жители Тбилиси, Кутаиси и т.д. И, скорее всего, это нынешние стратегические партнеры и союзники Тбилиси из Киева. Которые использовали своих горячих и темпераментных друзей для своих целей. И, судя по всему, провели настоящую спецоперацию с привлечением самых разных персон.

Начнем с того, что Межпарламентская ассамблея православия (МАП), которую Тбилиси пригласил к себе в этом году для проведения ежегодного заседания, - это не тот формат, участвовать в котором Киев стремится, начиная с 2014 года. Ни разу за этот период Верховная Рада Украины не посылала своих парламентариев на эти заседания официально. Ездил все эти годы на данные заседания , в основном, представитель «Оппоблока» во ВРУ, нардеп Украины Вадим Новинский. По собственной инициативе и за свой счет. Впрочем, человек он не бедный, сочувствовать ему тут не стоит. К тому же, Новинский – один из самых преданных сторонников канонической УПЦ и не раз жертвовал ей на благотворительность и прочие нужды. Как сторонник Канонической УПЦ, он на прошлом заседании в Афинах подверг резкой критике и Константинопольского патриарха Варфоломея, и раскольника Филарета, и тогдашнего главу Украины Петра Порошенко за игрища с томосом. Его жесткую и аргументированную критику слушали делегации из 21 страны Европы и Азии.

Первое заседание МАП в этот раз должно было состояться утром 20-го июня. Что в это время началось на Украине? Заранее анонсированное и широко разрекламированное заседание «собора» сторонников раскольника Филарета, на котором тот обещал отринуть томос, предварительно подвергнув критике всю эту затею с организацией еще одной секты на Украине, получившей название ПЦУ/СЦУ, и провозгласить свою старую секту УПЦ КП «живее всех живых». И – бывают же такие совпадения!!! – одной из главных тем на заседании МАП должно было стать обсуждение ситуации в украинском православии. И этому планировали посвятить сразу два доклада. Вторым свой доклад должен был делать все тот же Новинский. А первый доклад по теме украинского православия застолбил за собой посланный на МАП впервые за эти годы официально Верховной Радой депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Еленский. Впервые за эти пять лет – официально посланный! И от правящей партии. А контрдокладчик сам по себе и от оппозиции. А потом на заседании запланировали дебаты. И ничего этого в результате не состоялось. Ничего. Из-за той самой провокации. Очень вовремя для украинской делегации, надо сказать. Не для грузин. Для правящих сейчас на Украине.

Только очень наивный человек может считать это и последующие события цепью случайных совпадений. Ведь выступление российского депутата Гаврилова, председательствовавшего на заседании, прервал своим истерическим криком не деятель местной оппозиции, не грузинский парламентарий, а посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Помнится, в Испании мятеж франкистов начался с объявления по испанскому радио, что мол, над всей страной «безоблачное небо». Посол Украины в Тбилиси и выступил таким спусковым крючком. Его выступление и демонстративное покидание зала, скорее всего, не просто совпало с тем, что толпа радикалов ворвалась зал.

И именно посол Долгов, выйдя из здания, заявил: «Все украинцы хотят свою Православную Церковь, и что мы знаем, наблюдаем до сих пор – это очень сильное противодействие со стороны Москвы. Они не хотят, чтобы украинская Церковь действовала самостоятельно. Для меня это – одно из проявлений «русского мира». И это не на пользу Украине». На неопытность такую провокацию не списать. Игорь Долгов работал во многих странах, был представителем при НАТО и других международных структурах. И вряд ли случайно, что почти сразу после заявлений Долгова, моментально собранные тысячи протестующих радикалов ринулись на штурм здания парламента. И ведь не просто так у них в руках появились не только флаги Грузии, но и США, и желто-голубые флаги Украины. А украинские депутаты из числа членов делегации, в том числе все тот же Еленский, нардепы от БПП Владимир Арьев и от Радикальной партии Андрей Лозовой были в первых рядах активистов, атаковавших здание парламента. А Еленский также подлил маслица в огонь, заявив: «Я пришел говорить о православной солидарности, но это невозможно, потому что Россия, которая считает себя частью православной культуры, оккупировала православную Украину и православную Грузию».

Остается отметить всего парочку нюансов. Первый – вряд ли официальные власти Грузии должны быть довольны действиями Долгова и украинских представителей ВРУ, которые повлекли за собой далеко идущие последствия. В Тбилиси должны хорошо понимать, что, помимо провоцирования острейшего внутриполитического кризиса, русофобские эскапады украинского посла нанесли очень серьезный репутационный ущерб Грузии в международном масштабе. Страна-организатор МАП не сумела обеспечить режим безопасности для участников официального международного мероприятия. Что уж тут говорить об обычных туристах. Кроме того, диппредставитель «стратегического союзника» Тбилиси в итоге крупно «подставил» Грузию в финансовом отношении. По оценкам грузинской Ассоциации гостиниц и ресторанов, потенциальные убытки, ставшие результатом организованной при участии Долгова антироссийской кампании и ответных мер со стороны России, только до конца года составят не менее 750 млн долларов. И это только в рамках уже произошедшего. Что касается призывов помочь грузинам к украинцам со стороны Саакашвили, чьи сторонники составляли значительную часть бесновавшейся на проспекте Руставели толпы, то им даже в базарный день цена – ломаный грош. И ни копейки больше.

И еще одно обстоятельство. Обозревая произошедшее, не менее интересно, имел ли Долгов соответствующий «мандат» на свои действия из Киева? Этот вопрос особенно актуален в свете активного участия в организации массовых беспорядков в грузинской столице М. Саакашвили, вернувшего себе недавно по Указу Владимира Зеленского украинское гражданство и пребывающего в настоящее время в Киеве. Как все это тогда сочетается с «самым тесным партнерством» двух стран в рамках ГУАМ и на «общем пути» движения в НАТО и ЕС? Или же это действительно самодеятельность в духе Павло Климкина, который уже привык игнорировать главу государства и проводить свою, независимую от государственной власти политику. Тогда еще более интересен ответ на вопрос, кто же «посоветовал» Долгову и украинским парламентариям провести такую спецоперацию. И не те ли это люди, что буквально за считанные дни до известных событий и провокаций покинули Грузию и вернулись в Вашингтон?

Воистину, кого Бог хочет наказать, дает им таких друзей, как нынешняя Украина. Интересно, когда гордые грузины поймут, что друзья поимели их в своих узкоэгоистичных интересах, они обидятся или поймут и простят, потому что главное вместе супротив России?

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