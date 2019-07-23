Валуев о смерти Дадашева: "Дело не в силе соперника, а в количестве пропущенных ударов"

СЕГОДНЯ 22:18 2019-07-23T22:18:11+03:00

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Депутат Государственной думы, боксер Николай Валуев высказался о смерти своего коллеги, россиянина Максима Дадашева, который погиб от травм, полученных в ходе боя с мексиканцем Субриэлом Матиасом.

Сайт kp.ru писал, что схватка состоялась в США 20 июля. Российский боксер до последнего не хотел сдаваться, но тренер уговорил его остановить бой. По пути в раздевалку Максим потерял сознание. У него диагностировали отек мозга.

Спортсмена ввели в кому и сделали ему трепанацию черепа, однако спасти 28-летнего россиянина не удалось. Он умер от остановки сердца.

Валуев напомнил, что исход любого боя непредсказуем, ведь на него влияет множество факторов.

"Дело не в силе соперника, а в количестве пропущенных ударов. На мой взгляд, строить предположения, почему так произошло, сейчас нет смысла", - сказал боксер в интервью mk.ru.

При этом он опроверг возможность того, что к гибели Дадашева могли привести старые травмы, ведь перед поединком он прошел тщательный медицинский осмотр, который наверняка включал КТ головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU