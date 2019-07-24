Госдума предложила сделать курилки в аэропортах платными

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-24T07:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов сообщил, что депутаты ко второму чтению намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами, - приводит его слова "Известия" - Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно»

Тумусов считает, что цена должна составлять 50-100 рублей. По словам парламентария, правительству следует в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат. В частности, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 16 июля законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты прошел первое чтение в Государственной Думе. Согласно законопроекту, курительные комнаты, как и раньше, будут располагаться в «стерильной» зоне авиагаваней.

Кстати, следует также напомнить, что против законопроекта выступает Минздрав России. В ведомстве это объясняют тем, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU