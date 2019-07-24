Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-24T08:51:22+03:00

Янис Борданс также выразил недовольство тем, что российскому певцу не запрещен въезд в страну

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Глава Министерства юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.

"Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство", - цитирует его издание Kas jauns.

Борданс также выразил недовольство тем, что Лепсу не запрещен въезд в Латвию. Глава МВД на критику пока не отреагировал.

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале мая Вильнюс официально запретил въезд в страну Григорию Лепсу. Певец внесен в список «нежелательных людей в связи с его предполагаемыми связями с криминальным миром». Такое решение подписал глава министерства внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

ИСТОЧНИК KP.RU