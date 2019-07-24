Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении миллиардов
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в хищении более 11 миллиардов рублей, признал вину по всем предъявленным обвинениям.
"Особый порядок рассмотрения уголовного дела судом предусматривает признание вины и согласие со всеми предъявленными обвинениями", - цитирует ТАСС представителя суда. Дело будет слушаться в особом порядке 6 августа.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, экс-министру финансов Московской области предъявлено обвинение по трем статьям: «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» и «Растрата».
По данным следствия, участники организованной преступной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова заключали фиктивные сделки с подставными юридическими лицами, счета которых находились в подконтрольном им банке. В результате правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и компании «Мособлтрастинвест» был нанесен ущерб в размере более 14 миллиардов рублей.
В 2013 году Кузнецов был задержан во Франции, откуда в январе текущего года его экстрадировали.
Предъявление обвинения Алексею Кузнецову.
ИСТОЧНИК KP.RU