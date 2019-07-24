Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении миллиардов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-24T14:48:46+03:00

Суд 6 августа в особом порядке рассмотрит его дело [видео]

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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в хищении более 11 миллиардов рублей, признал вину по всем предъявленным обвинениям.

"Особый порядок рассмотрения уголовного дела судом предусматривает признание вины и согласие со всеми предъявленными обвинениями", - цитирует ТАСС представителя суда. Дело будет слушаться в особом порядке 6 августа.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, экс-министру финансов Московской области предъявлено обвинение по трем статьям: «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» и «Растрата».

По данным следствия, участники организованной преступной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова заключали фиктивные сделки с подставными юридическими лицами, счета которых находились в подконтрольном им банке. В результате правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и компании «Мособлтрастинвест» был нанесен ущерб в размере более 14 миллиардов рублей.

В 2013 году Кузнецов был задержан во Франции, откуда в январе текущего года его экстрадировали.

Предъявление обвинения Алексею Кузнецову.

ИСТОЧНИК KP.RU