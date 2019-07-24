Мэй продолжит работу в качестве депутата Палаты общин

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-24T17:05:35+03:00

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Тереза Мэй продолжит выполнять обязанности депутата Палаты общин парламента Великобритании после ухода с поста премьер-министра. Об этом она сама сообщила в среду, 24 июля, в ходе своей последней сессии ответов на вопросы парламентариев.

"После выполнения своих обязанностей у меня будет аудиенция с королевой Елизаветой II, и затем я продолжу работу в этой палате в качестве рядового депутата", - сказала политик.

При этом она подчеркнула, что рада передать полномочия по управлению страной бывшему министру иностранных дел Соединенного Королевства Борису Джонсону, поскольку он решительно настроен довести Brexit до конца, передает Sky News.

Сайт kp.ru писал, что Мэй объявила о предстоящей отставке с постов премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии еще в конце мая 2019 года. К такому решению ее подтолкнули безуспешные попытки заручиться поддержкой депутатов по условиям выхода страны из Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU