Идею о бесплатном высшем образовании в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-25T12:13:18+03:00

Было отмечено, что для воплощения проекта в жизнь потребуется хорошая информационная и экономическая подготовка

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Предложение ввести бесплатное высшее образование в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме. Инициативу прокомментировала Любовь Духанина, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке.

«Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать. Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге. принятие таких решений требует достаточно большого объема финансирования, дополнительного, в вузы, которые будут иметь большее количество бюджетных мест. Необходимо сделать расчёты и затем уже вернуться к дальнейшему обсуждению», — отметила Духанина.

Речь идет об инициативе, которую представил сегодня зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев. Он представил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову проект ввода полностью бесплатного высшего образования в пограничье. Мера должна сдерживать миграцию молодежи из слабонаселенных зон, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU