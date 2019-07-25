2019-07-25T12:13:18+03:00
Общество

Идею о бесплатном высшем образовании в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме

Было отмечено, что для воплощения проекта в жизнь потребуется хорошая информационная и экономическая подготовка
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
«Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать»«Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Предложение ввести бесплатное высшее образование в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме. Инициативу прокомментировала Любовь Духанина, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке.

«Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать. Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге. принятие таких решений требует достаточно большого объема финансирования, дополнительного, в вузы, которые будут иметь большее количество бюджетных мест. Необходимо сделать расчёты и затем уже вернуться к дальнейшему обсуждению», — отметила Духанина.

Речь идет об инициативе, которую представил сегодня зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев. Он представил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову проект ввода полностью бесплатного высшего образования в пограничье. Мера должна сдерживать миграцию молодежи из слабонаселенных зон, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реставраторы опасаются обрушения собора Парижской Богоматери из-за аномальной жары
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем с ума» секретном мини-шаттле
Россияне набрали кредитов наличными на 2,2 триллиона рублей
Директора лагеря «Холдоми» арестовали на два месяца после пожара, в котором погибли дети
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на на военно-морской парад в Петербурге
В начале августа в Москву вернется летняя погода
Российская бегунья Екатерина Кархина погибла в крушении вертолета в Италии
В Шереметьево трапом повредили самолет
NASA рассказало о предстоящем выходе в открытый космос
Самолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушение
Ретейлеры пригрозили бойкотом системы быстрых платежей
Психологи рассказали о пользе работы летом
Большинству россиян не хватает денег до зарплаты
В Госдуме предложили сделать высшее образование в пограничных регионах бесплатным
На Украине вспомнили о «независимом Крыме»
Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина