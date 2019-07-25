Идею о бесплатном высшем образовании в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме
Предложение ввести бесплатное высшее образование в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме. Инициативу прокомментировала Любовь Духанина, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке.
«Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать. Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге. принятие таких решений требует достаточно большого объема финансирования, дополнительного, в вузы, которые будут иметь большее количество бюджетных мест. Необходимо сделать расчёты и затем уже вернуться к дальнейшему обсуждению», — отметила Духанина.
Речь идет об инициативе, которую представил сегодня зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев. Он представил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову проект ввода полностью бесплатного высшего образования в пограничье. Мера должна сдерживать миграцию молодежи из слабонаселенных зон, сообщает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU