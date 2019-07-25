По следам HBO: в сети появился трейлер русской версии «Чернобыля»

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-25T16:21:57+03:00

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В сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль». Отечественную версию киноленты заказал телеканал НТВ. Сюжет отличается от мини-сериала, который сняли HBO.

Русский «Чернобыль» покажет, как полковник военной контрразведки Андрей Николаев приезжает в Припять, чтобы установить в городе сотрудника ЦРУ, подозреваемого в шпионаже. В сеть трейлер выложил актер Игорь Петренко, который играет главную роль в сериале. Пользователи соцсетей уже предполагают, что без любовной лирики не обойдется, также они «прошлись» по декорациям и бюджету сериала.

- Так ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали, - пишет пользователь под ником Александр Марек.

На момент публикации под видео «красуется» почти 10 тысяч дизлайков, и чуть меньше 250 лайков. Почти все комментаторы негативно отозвались о трейлере, назвав сериал очередной мелодрамой.

При этом, выход трейлера не анонсировали ни студия Amalgama, которая снимает сериал, ни канал НТВ, где его покажут. На экраны он выйдет осенью 2019 года. Кроме Игоря Петренко в нем играют Надежда Михалкова и Елена Яковлева.

Трейлер российского сериала "Чернобыль".

ИСТОЧНИК KP.RU