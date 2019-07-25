2019-07-25T15:33:16+03:00
Политика

Представители РФ и Южной Кореи обсудили инцидент над Японским морем

Минобороны республики направило в Москву материалы, якобы свидетельствующие о нарушении воздушной границы российскими самолетами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия и Южная Корея провели переговоры по инциденту над Японским моремРоссия и Южная Корея провели переговоры по инциденту над Японским моремФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сеуле состоялась встреча старшего помощника военного атташе РФ, полковника Николая Марченко с представителем министерства обороны Южной Кореи Ли Вон Иком. Главной темой обсуждения сторон на переговорах в четверг, 25 июля, стал недавний инцидент с российскими самолетами в небе над Японским морем.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Сеуле обвинили наши бомбардировщики в нарушении воздушного пространства страны при патрулировании. В Москве факта пересечения границы не зафиксировали, но пообещали разобраться в ситуации.

В четверг представитель Минобороны Южной Кореи передал Марченко материалы по этому инциденту, включая данные с радаров. В ближайшее время все эти документы будут направлены в Москву.

"Российские чиновники заявили, что оперативно направят материалы в Минобороны РФ, чтобы оно могло использовать их для расследования", - передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейского ведомство.

Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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