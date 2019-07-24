2019-07-24T21:32:47+03:00
Политика

Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы

Тем временем, представители Сеула и Москвы коснутся недавнего инцидента в небе над Японским морем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сеул и Пекин разошлись во мнениях относительно морских границСеул и Пекин разошлись во мнениях относительно морских границФото: REUTERS
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В Пекине состоятся переговоры представителей Китая и Южной Кореи. В четверг, 25 июля, политики обсудят процесс демаркации морской границы двух стран. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Республики Корея.

На встрече будет присутствовать глава ведомства Ли Тхэ Хо и его китайский коллега Ло Чжаохуэй. Сторонам предстоит решить, по какому принципу проводить границу. Сеул предлагает установить ее на равном расстоянии от берегов обеих стран, а Пекин - пропорционально территориям и населению.

В этот же день в Сеуле состоятся переговоры южнокорейских представителей с российскими. Министерство обороны республики представит свои материалы по инциденту с пролетом наших самолетов близ острова Токто в Японском море, передает Yonhap.

Сайт kp.ru писал, что что ранее Южная Корея обвинила российскую и китайскую авиацию в нарушении своих границ во время патрулирования. В Минобороны РФ информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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