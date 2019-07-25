2019-07-25T15:39:26+03:00
Политика

Косачев: Зеленский должен разъяснить свою позицию по задержанию российского танкера

Ранее в Совфеде сообщили, что инцидент является ударом по украинскому лидеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Константин КосачевКонстантин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по инциденту с задержанием Службой безопасности незалежной российского танкера NEYMA. Соответствующие заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Зеленский должен разъяснить свою позицию по инциденту с задержанием на Украине российского танкера», — сказал Косачев, комментируя инцидент.

Ранее член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что инцидент является ударом по Зеленскому и его администрации, которая не в состоянии контролировать ситуацию и таким образом им пытаются показать, «кто в доме хозяин».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер. Арест произошел под предлогом того, что NEYMA якобы заблокировал три украинских корабля в Керченском проливе по прямому приказу ФСБ РФ.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание российского танкера Нейма (NEYMA) СБУ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в себя
В МАГАТЭ назначили нового руководителя
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино
В России увеличилось число мошенничеств с электронными подписями
Представители РФ и Южной Кореи обсудили инцидент над Японским морем
В Совфеде назвали задержание российского танкера ударом по Зеленскому
Видео задержания российского танкера NEYMA опубликовала СБУ
В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера
В Госдуме назвали "пиратством" задержание Украиной российского танкера
Путин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе
СБУ задержала российский танкер
Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности
По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
На Каховской линии столичного метро заменят пути
Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса
В честь 75-летия освобождения городов Европы в Москве будут запущены салюты