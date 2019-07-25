Косачев: Зеленский должен разъяснить свою позицию по задержанию российского танкера

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-25T15:39:26+03:00

Ранее в Совфеде сообщили, что инцидент является ударом по украинскому лидеру

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Президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по инциденту с задержанием Службой безопасности незалежной российского танкера NEYMA. Соответствующие заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Зеленский должен разъяснить свою позицию по инциденту с задержанием на Украине российского танкера», — сказал Косачев, комментируя инцидент.

Ранее член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что инцидент является ударом по Зеленскому и его администрации, которая не в состоянии контролировать ситуацию и таким образом им пытаются показать, «кто в доме хозяин».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер. Арест произошел под предлогом того, что NEYMA якобы заблокировал три украинских корабля в Керченском проливе по прямому приказу ФСБ РФ.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU