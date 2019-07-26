Кличко не смог выговорить «Институт судебных экспертиз» и снова стал объектом насмешек

СЕГОДНЯ 06:49 2019-07-26T07:15:11+03:00

Пользователи соцсетей посоветовали ему после отставки с поста мэра Киева открыть курсы по обучению ораторскому искусству

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Знаменитый в прошлом украинский боксер и мэр Киева Виталий Кличко снова дал повод посмеяться на собой: во время одного из своих выступлений он не смог с первого раза выговорить по-украински «Институт судебных экспертиз», стал запинаться.

«Су-су-су… институт судовых… сссс… эээ… » – произнес столичный градоначальник, пробормотал: «як же он называется…» и впал в ступор секунд на 20.

В итоге выговорить сложное для Кличко-старшего словосочетание ему помог собеседник, видео с этим моментом быстро разошлось по Интернету, а пользователи соцсетей, как обычно, принялись соревноваться в острословии по этому поводу.

Один из комментаторов посоветовал мэру Киева, после того, как он останется без работы, запустить свой YouTube канал под названием «Учимся говорить с Виталием Кличко!». Автор идеи убежден, что миллионы просмотров и подписчиков гарантированы.

Другой порекомендовал носить с собой шпаргалку, третий посетовал: «Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности мэра Киева.

Стоит отметить, что чемпион-супертяж после того, как стал часто выступать с речами, прославился своими «перлами» даже больше, чем спортивными достижениями. Его выражения растащили на цитаты. Кто же не помнит двух заместителей, «четверо из которых месяц лежат в кабинете министров», «в завтрашний день не все могут смотреть» или «моя жена везде».

Виталий Кличко и институт судебных экспертиз .

ИСТОЧНИК KP.RU