Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость за оружие

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-26T09:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В подмосковном Раменском накануне произошло жестокое убийство. Мужчина на почве ревности зарезал молодую мать прямо на детской площадке, где было много людей, в том числе дети. 25-летняя Наталья в тот злополучный день пришла на качели с дочкой и племянником. Любовник нанес ей удары ножом ее на глазах у детей. Их в шоковом состоянии увезли медики.

За убийством наблюдали многие местные жители, которые рассказали, что во двор на улице Лесной приехала белая машина. Из нее вышел мужчина ударил ножом возлюбленную, а потом скрылся.

Позже полицейские установили его личность и задержали. Оказалось, молодую мать убил ее любовник – 38-летний Артем. Мужчина нигде не работал, жил на съемной квартире. Более того, как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, у него уже есть судимость за ношение оружия. При личном досмотре полицейские изъяли у него охотничий нож со следами бурого цвета. По предварительным данным, это кровь потерпевшей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722351" frameborder="0"></iframe> Женщину убили на детской площадке в Раменском.

ИСТОЧНИК KP.RU