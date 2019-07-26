2019-07-26T09:18:00+03:00
Происшествия

Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость за оружие

Мужчину привлекали к уголовной ответственности за ношение оружия, сообщил источник kp.ru
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимостьРевнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость
Изменить размер текста:

В подмосковном Раменском накануне произошло жестокое убийство. Мужчина на почве ревности зарезал молодую мать прямо на детской площадке, где было много людей, в том числе дети. 25-летняя Наталья в тот злополучный день пришла на качели с дочкой и племянником. Любовник нанес ей удары ножом ее на глазах у детей. Их в шоковом состоянии увезли медики.

За убийством наблюдали многие местные жители, которые рассказали, что во двор на улице Лесной приехала белая машина. Из нее вышел мужчина ударил ножом возлюбленную, а потом скрылся.

Позже полицейские установили его личность и задержали. Оказалось, молодую мать убил ее любовник – 38-летний Артем. Мужчина нигде не работал, жил на съемной квартире. Более того, как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, у него уже есть судимость за ношение оружия. При личном досмотре полицейские изъяли у него охотничий нож со следами бурого цвета. По предварительным данным, это кровь потерпевшей.

Женщину убили на детской площадке в Раменском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Раменском ссора приятелей закончилась поножовщиной
Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»
Теракт в столице Чили: ранены восемь полицейских
Иран провел испытания баллистической ракеты
На футболистов «Арсенала» напали вооруженные ножами грабители
Бизнес предупредил о риске роста цен на кондитерские изделия
Кличко не смог выговорить «Институт судебных экспертиз» и снова стал объектом насмешек
Помпео: США уменьшили возможности России «влиять на выборы»
Украинский посол предложил захватить Донбасс по «хорватскому сценарию»
Жертвами оползня на юго-западе Китая стали 20 человек
Российские моряки с задержанного СБУ танкера Neyma прилетели в Москву
США ожидают возобновления переговоров с КНДР через две недели
В госдепе пока не знают, Трамп введет санкции против Турции из-за С-400
Жара в Европе побила все рекорды
Пхеньян: Запуск двух ракет в КНДР был предупреждением «милитаристам в Южной Корее»
Сенат США предложил голосовать по старинке, чтобы хакеры не могли влиять на выборы
Помпео предложил Турции не вводить в строй купленные у России С-400
По делу о митингах в Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии
«Оснований для задержания не было»: В СБУ признали, что экипаж российского танкера Neyma ничего не нарушил
В Австрии разыскивают «русского шпиона»
Морских пехотинцев США задержали за торговлю людьми и наркотиками
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
Полиция Киева возбудила дело после попытки нападения на Порошенко