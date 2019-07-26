Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-26T13:29:48+03:00

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Аналитики подсчитали количество китайских машин на отечественном рынке и назвали самые популярные марки среди потребителей.

По подсчетам экспертов по российским дорогам ездят 592,7 тысяч китайских авто. Увеличению их числа способствует в том числе и волна подержанных автомобилей недавно начавшая перетекать из Китая в Россию, сообщают argumenti.ru. Рейтинг марок выглядит так:

1. Chery

2. Lifan

3. Great Wall

4. Geely

5. FAW, Haval, BYD, Changan, DFM и другие

Chery были проданы в количестве 163 тысяч, Lifan выбрали 150 тысяч россиян. Great Wall 117,3 и Geely 102 тысячи, соответственно. Прочие марки существенной доли не занимают и присутствуют в количестве не более 15 тысяч авто.

Ранее также был опубликован рейтинг самых угоняемых в России машин.

ИСТОЧНИК KP.RU