Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей
Аналитики подсчитали количество китайских машин на отечественном рынке и назвали самые популярные марки среди потребителей.
По подсчетам экспертов по российским дорогам ездят 592,7 тысяч китайских авто. Увеличению их числа способствует в том числе и волна подержанных автомобилей недавно начавшая перетекать из Китая в Россию, сообщают argumenti.ru. Рейтинг марок выглядит так:
1. Chery
2. Lifan
3. Great Wall
4. Geely
5. FAW, Haval, BYD, Changan, DFM и другие
Chery были проданы в количестве 163 тысяч, Lifan выбрали 150 тысяч россиян. Great Wall 117,3 и Geely 102 тысячи, соответственно. Прочие марки существенной доли не занимают и присутствуют в количестве не более 15 тысяч авто.
Ранее также был опубликован рейтинг самых угоняемых в России машин.
ИСТОЧНИК KP.RU