«Сергей и Лиза – главные мои заслуги, а не роли в кино и песни»: Михаил Боярский рассказал об отношениях с дочерью

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-26T15:18:28+03:00

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Михаил Боярский рассказал о своих разногласиях с дочерью Елизаветой. По его словам все лучшее, что могло случится с культурой, уже случилось в лице «Битлз» и спектаклей Товстоногова и Владимирова. Дочь же не столь консервативна и смотрит на вещи иначе. Тем не менее, актер и музыкант одобрительно высказался о постановке «1926», где сыграла Елизавета Боярская и Анатолий Белый:

«Я с удивлением смотрю на это, сам бы не смог сделать такого никогда. Я консервативный человек и очень-очень сложно понимаю всякие новшества. То, что они сделали, я не до конца принял, потому что у нас разные вкусовые рецепторы. Но они молодцы – потратить такое количество сил и внимания, ведь нужно было вчитаться, вдуматься, понять поэзию, время.»

Также Боярский пояснил свои прежние высказывания, мол творчество дочери ему безразлично, а ей стоит заниматься семьей, а не театром, сообщает Пятый канал:

«Я не то имел в виду. Меня спросили: «Какими ролями Лизы вы гордитесь?» Я ответил, что горжусь тем, что у неё есть дети и она хорошая мать, так как считаю, что итог всей жизни – это семья. Для меня и Сергей, и Лиза – главные заслуги, а не роли в кино и песни. Думаю, рано или поздно все актёры понимают, что юношеский азарт, увлечение театром и кино должно быть временным явлением, как моё увлечение рок-н-роллом. Наверное, есть люди, которые целиком посвящают себя Мельпомене, но, как правило, у них у всех несчастные семьи. Когда подводишь итог и говоришь: «Я добился…» Чего добился – что в иллюзионе здорово притворялся? Ну что ж – если в этом смысл… Для меня он в семье.»

ИСТОЧНИК KP.RU