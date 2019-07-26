2019-07-26T17:57:26+03:00
Экономика

«Нафтогаз" Украины отреагировал на новости о краткосрочном соглашении на транзит газа

В украинской компании ожидают от «Газпрома» предложения «со всеми деталями» по газовому контракту
Марина ВЕНЦОВА
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«Нафтогаз" Украины отреагировал на новости о краткосрочном соглашении на транзит газа«Нафтогаз" Украины отреагировал на новости о краткосрочном соглашении на транзит газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал ранее появившуюся публикацию агентства Reuters о готовности российского концерна заключить с Украиной краткосрочные соглашения. Он отметил, что компания "Нафтогаз Украины" открыта для переговоров и ожидает от "Газпрома" предложения "со всеми деталями" по продлению контракта на транзит газа, срок которого истекает 31 декабря.

"Было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями", - написал он в «Фейсбуке».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, появилась информация о том, что Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу. Нынешнее истекает в 2020 году. Отмечалось, что заключать долгосрочное соглашение не выгодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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