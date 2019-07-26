Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-26T20:08:16+03:00

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство [на Украине] и контрагенты появятся, - цитирует его ТАСС. - В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ».

Новак также добавил, что Россия предложила Украине «продлить действующий контракт на год на существующих условиях".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу появилась информация о том, что РФ намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу. Было отмечено, что заключать долгосрочное соглашение российской стороне не выгодно. Со своей стороны, в «Нафтогазе» заявили, что украинская компания открыта для переговоров с "Газпромом" и ожидает от него предложения "со всеми деталями".

ИСТОЧНИК KP.RU