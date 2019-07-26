Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

26 Июль 23:11 2019-07-26T23:11:46+03:00

Мэр Киева заявил, что смещение его с поста главы администрации столицы станет ошибкой президента Украины

Изменить размер текста: A A

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как экс-глава республики Виктор Янукович. Такие параллели провел в своем интервью газете Bild мэр Киева Виталий Кличко.

"Каждый президент хочет оказывать влияние на столицу своей страны, потому что Киев очень важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который сделал то же самое", —заявил он.

Как ранее сообщал сайт "КП", Зеленский инициировал отставку Кличко с должности главы городской государственной администрации (КГГА). Соответствующее письмо руководитель Офиса главы государства Андрей Богдан направил министру правительства страны Александру Саенко. Кто займет пост мэра столицы, пока неизвестно.

До этого Кличко встретился с Зеленским, и президент сообщил ему о намерении разделить полномочия по управлению столицей.

ИСТОЧНИК KP.RU