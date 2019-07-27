2019-07-27T16:50:22+03:00
Общество

"Впечатления яркие": Путин рассказал о погружении на дно Финского залива

Президент России осмотрел затонувшую подводную лодку
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин погружается на дно Финского залива. Фото: Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин погружается на дно Финского залива. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент России Владимир Путин совершил погружение на дно Финского залива. На батискафе глава государства осматривал затовнувшую в годы Великой отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». После небольшого приключения Путин рассказал журналистам о впечатлениях.

"Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления (остались) не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели", - поделился Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Он также рассказал, что плавает под водой и летает, потому что "наши люди везде работают". Глава государства считает необходимым бывать там "где работают наши российские граждане, специалисты".

"На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", - добавил он.

Сайт kp.ru сообщал о том, что в рамках своего визита в Санкт-Петербург глава государства примет парад кораблей в День военно-морского флота. Мероприятие пройдет в воскресенье.

Путин в батискафе опустился на дно Финского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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