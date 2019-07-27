"В стране война, а президент на пляже": Украинцы раскритиковали Зеленского за отдых
Президент Украины Владимир Зеленский получил нагоняй от граждан своей страны. Но тут как всегда получилось двояко. Одна часть его подписчиков увидев в ленте фото с пляжа пожелала лидеру незалежной хороших выходных. Другие поспешили напомнить о долге перед народом.
Вот несколько негативных комментариев из ленты Владимира Зеленского. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
"В стране война,гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а презЕдент отпускает рашистких моряков и делает лав де труа на пляже.Больше сказать не чего:(", - пишет украинец.
"Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи с зала. Фото с фонтанчиками. ПреЗедент работает. Когда увидим селфи с освобожденными моряками и в украинском Крыму? Вы шоумен или президент", - спросил его подписчик.
"Вот мне интересно - когда Порох [экс-президент Украины Петр Порошенко] поехал один раз за несколько лет на отдых - то из этого сделали сенсацию и трубили по всем СМИ.
Этот же каждую неделю по несколько раз светится - то в море, то на выставке какой-то и его фаны воспринимают такие действия на ура. Я понимаю, что в жизни много мест для двузначностей, но это слишком", - возмутился комментатор.
ИСТОЧНИК KP.RU