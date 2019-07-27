2019-07-27T21:32:48+03:00
В мире

"В стране война, а президент на пляже": Украинцы раскритиковали Зеленского за отдых

Граждане незалежной напомнили лидеру о работе
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Зеленский показался на пляже.Владимир Зеленский показался на пляже.
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Президент Украины Владимир Зеленский получил нагоняй от граждан своей страны. Но тут как всегда получилось двояко. Одна часть его подписчиков увидев в ленте фото с пляжа пожелала лидеру незалежной хороших выходных. Другие поспешили напомнить о долге перед народом.

Вот несколько негативных комментариев из ленты Владимира Зеленского. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

"В стране война,гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а презЕдент отпускает рашистких моряков и делает лав де труа на пляже.Больше сказать не чего:(", - пишет украинец.

"Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи с зала. Фото с фонтанчиками. ПреЗедент работает. Когда увидим селфи с освобожденными моряками и в украинском Крыму? Вы шоумен или президент", - спросил его подписчик.

"Вот мне интересно - когда Порох [экс-президент Украины Петр Порошенко] поехал один раз за несколько лет на отдых - то из этого сделали сенсацию и трубили по всем СМИ.

Этот же каждую неделю по несколько раз светится - то в море, то на выставке какой-то и его фаны воспринимают такие действия на ура. Я понимаю, что в жизни много мест для двузначностей, но это слишком", - возмутился комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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