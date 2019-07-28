Мама утонувшей на Аляске актрисы: тело Ники кремируют в США

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-28T20:06:59+03:00

Ольга Никонова рассказала "КП" о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться после трагической гибели дочери

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Тело 24-летней актрисы Ники Никоновой, утонувшей в одной из рек на Аляске, будет кремировано В США. Об этом "Комсомольской правде" рассказала ее мама Ольга.

После смерти дочери ей пришлось столкнуться со множеством проблем, в числе которых финансовые. Именно поэтому тело Ники кремируют, а не вернут на Родину - транспортировка останков будет стоить слишком дорого.

"Сейчас мы ищем билеты в Америку. Я полечу из Москвы, когда - неизвестно. Но цена билетов порядка двух тысяч долларов в один конец. Полагаю, нужны будут деньги и на месте", - посетовала Ольга Никонова.

По ее словам, сейчас тело актрисы находится на аутопсии (вскрытие с целью установлении причин смерти). Результаты этой процедуры будут готовы только во вторник-среду, и лишь потом состоится кремация.

"Дочь будет кремирована на Аляске. Но пока, повторю, я не знаю, когда и что. Сейчас я нахожусь в полном неведении", - подчеркнула Ольга.

Ника Никонова известна по роли Аньки в фильме "Брестская крепость". Сайт kp.ru писал, то в начале июля девушка вышла замуж за белорусского активиста Петра Маркелова, и свой медовый месяц они решили провести на Аляске.

Молодые люди пошли по следам знаменитого американского выживальщика Кристофера Маккэндлесса, но во время перехода через реку Текланика произошел несчастный случай - Нику унесло течением. Девушка провела под водой около пяти минут. Спасти ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU