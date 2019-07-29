Инна Чурикова скоро выпишется из больницы

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-29T12:59:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Народная актриса СССР Инна Чурикова готовится в выписке из больницы. Ее самочувствие заметно улучшилось. Сейчас она пребывает в хорошем настроении и в готовности выйти на работу.

- Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы, - рассказывает директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Я недавно звонил ей, разговаривал с ней, она в отличном настроении, и если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу.

Как сообщил «РИА Новости» Варшавер, вероятно, после выписки Инна Чурикова и ее супруг режиссер Глеб Панфилов отправятся в отпуск, на отдых.

Напомним, что Чурикова внезапно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Спектакль остановили, а актрису увезли в больницу. Сначала ее положили в реанимационную палату, затем перевели в обычную. После инцидента актриса в интервью «КП» рассказала, почему она упала.

ИСТОЧНИК KP.RU