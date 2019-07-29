США рассчитывают расширить диалог по стратегической стабильности с РФ

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-29T17:07:47+03:00

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Соединенные Штаты надеются расширить диалог по стратегической стабильности с Россией и привлечь к этим переговорам руководство Китая. О таких планах сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео, который в понедельник, 29 июля, выступил в Экономическом клубе Вашингтона.

"У нас с ними [россиянами] был стратегический диалог, который, как мы надеемся, вырастет в нечто, охватывающее широкий спектр вопросов распространения - не только вопросов ядерного распространения, а широкий спектр [проблем] распространения", - сказал глава Госдепартамента.

По его мнению, в существующих реалиях Китай должен стать частью этих соглашений, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал открытость к диалогу с Соединенными Штатами. При этом он всегда подчеркивал, что налаживание отношений между странами зависит, прежде всего, от Вашингтона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715752" frameborder="0"></iframe> Путин - о российско-американских отношениях.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU