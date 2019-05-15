Путин: Москва открыта к диалогу с США

15 Май 18:27 2019-05-15T18:27:40+03:00

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Если Соединённые Штаты готовы продолжать диалог в особом режиме, то Москва открыта к диалогу. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Если американская сторона готова к продолжению контактов в таком особом режиме, то я уже много раз на этот счет высказывался, мы открыты для этих переговоров в любом месте, в том числе и в Вене», - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Российский президент отметил, что условия создаются после доклада Мюллера об отсутствии сговора между Россией и командой Дональда Трампа, однако подчеркнул, что вопрос улучшения диалога зависит от «наших американских партнерах». «Как только они созреют для этого, как только внутриполитическая ситуация у них изменится таким образом, чтобы можно было работать», - заявил Путин.

Напомним, в минувший вторник, 15 мая, в Сочи состоялась встреча российского лидера с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео, по результатам которой Путин заявил, что надеется на восстановление российско-американских отношений, отметив, что в настоящее время создаются необходимые для этого условия. Кроме того, стороны обсудили возможность личной встречи российского президента с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите G20

ИСТОЧНИК KP.RU