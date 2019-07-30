2019-07-30T12:06:55+03:00
Политика

"Мне не за что краснеть": Порошенко пообещал не прятаться от правосудия

Бывший президент Украины улетел в Турцию в то время, как против него возбудили новое уголовное дело
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал не "прятаться" от правосудия, даже если его лишат депутатской неприкосновенности. По мнению политика, такой исход стал бы слишком "большим подарком" российскому главе Владимиру Путину.

"Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться", - сказал Порошенко.

При этом он еще раз подчеркнул, что считает своим главным оппонентом не действующего украинского лидера Владимира Зеленского, а именно Путина. Что касается выдвигаемых в отношении экс-президента обвинений, то он сам считает это попыткой прикрытия неудач новых властей в экономике, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал, что ранее Порошенко вместе с семьей покинул страны и отправился на отдых в Турцию, а позже стало известно о возбуждении в его отношении нового уголовного дела о вмешательстве в судебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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