Медведев утвердил новый порядок расчета пенсии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую схему расчета прожиточного минимума для пенсионеров. Это необходимо для правильного определения социальной доплаты к пенсии.
В принятом документе говорится: «В случае, если величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте России ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной на текущий финансовый год, величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается в размере, установленном законом субъекта России на текущий финансовый год».
Ожидается что изменения помешают региональным властям искусственно занижать прожиточные минимумы и увеличат уровень жизни пожилых граждан, сообщает RT.
«Размер дополнительной социальной поддержки будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», — прокомментировал документ Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
ИСТОЧНИК KP.RU