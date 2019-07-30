Медведев утвердил новый порядок расчета пенсии

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-30T16:27:33+03:00

Ранее правительство России приняло проект о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат пенсионерам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Местные власти теперь не смогут занижать прожиточный минимум для пенсионеров

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую схему расчета прожиточного минимума для пенсионеров. Это необходимо для правильного определения социальной доплаты к пенсии.

В принятом документе говорится: «В случае, если величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте России ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной на текущий финансовый год, величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается в размере, установленном законом субъекта России на текущий финансовый год».

Ожидается что изменения помешают региональным властям искусственно занижать прожиточные минимумы и увеличат уровень жизни пожилых граждан, сообщает RT.

«Размер дополнительной социальной поддержки будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», — прокомментировал документ Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU