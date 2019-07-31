Кличко назвал команду Зеленского «лживыми непрофессионалами»
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал команду нового лидера Незалежной «лживыми непрофессионалами».
Нынешняя публикация стала своеобразным ответом на заявление руководителя офиса главы государства Андрея Богдана, который обвинил столичного градоначальника в некомпетентности и потере контроля над положением дел в городе, а также сказал, что бывший боксер не справляется с работой в должности мэра. Сам же Кличко заявил, что все это «полная чушь и некомпетентность».
«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, то про какие новые стандарты мы можем говорить в политике?» - в частности, сказал в своем обращении к президенту Виталий Кличко.
Он также отметил, что киевская горадминистрация под его руководством работает «прозрачно и эффективно», потребовал объяснить обвинения в коррупции, которые назвал «безосновательной ложью».
«Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, борюсь за самоуправление и за киевлян», - подчеркнул киевский градоначальник.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности мэра Киева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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