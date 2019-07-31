Америка представила свой ответ российскому ракетному комплексу «Авангард»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-31T12:17:44+03:00

Отечественная разработка поступит на вооружение уже в этом году, но в США дальше рендеров дело пока не зашло

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Американская военно-промышленная компания Raytheon на своем сайте опубликовала рендер гиперзвукового глайдера, который назвали ответом российскому ракетному комплексу «Авангард».

Эскизный проект представляет собой изображение летательного аппарата треугольной формы. Оно очень напоминает иллюстрации, демонстрирующие передовую российскую разработку, вплоть до «огненной» границы аппарата, обозначающей гиперзвуковую скорость полета. Однако в отличие от «Авангарда», который поступит на вооружение российской армии до конца 2019 года, о дальнейшей судьбе американской разработки пока ничего не известно.

Raytheon заявили, что понимают необходимость быстрого создания технологии, но пока не предоставили никаких сведений о переходе к этапу строительства, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Впервые об «Авангарде» рассказал Владимир Путин в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, боевой блок комплекса после отделения от носителя способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, раскаляясь до 1600-2000 градусов на поверхности, но при этом не теряя управляемости.

ИСТОЧНИК KP.RU