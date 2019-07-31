«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-31T12:46:52+03:00

Украинская компания оценила свои убытки от потери активов в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская компания оценила свои убытки от потери активов в Крыму

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В конце июня этого года «Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскания с России убытков от потери своих активов в Крыму в более пяти миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба украинской госкомпании.

«НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Группа "Нафтогаз" просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов», - говорится в заявлении.

В украинской компании также напомнили, что ранее суд признал Москву нарушающей ряд положений Соглашения о защите инвестиций, в связи с экспортом активы группы «Нафтогаз» в Крыму.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года «Нафтогаз» заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией «Газпром» в Люксембурге. Накануне апелляционную жалобу «Газпрома» отклонил суд Амстердама.

ИСТОЧНИК KP.RU