2019-07-31T12:46:52+03:00
Политика

«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов

Украинская компания оценила свои убытки от потери активов в Крыму
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Украинская компания оценила свои убытки от потери активов в КрымуУкраинская компания оценила свои убытки от потери активов в КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В конце июня этого года «Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскания с России убытков от потери своих активов в Крыму в более пяти миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба украинской госкомпании.

«НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Группа "Нафтогаз" просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов», - говорится в заявлении.

В украинской компании также напомнили, что ранее суд признал Москву нарушающей ряд положений Соглашения о защите инвестиций, в связи с экспортом активы группы «Нафтогаз» в Крыму.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года «Нафтогаз» заявила о начале процесса принудительного взыскания долга с российской компанией «Газпром» в Люксембурге. Накануне апелляционную жалобу «Газпрома» отклонил суд Амстердама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в мире
В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому стали поступать угрозы
Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали
Китай выделил свыше $120 млн на ликвидацию последствий наводнений
Опытом самарского форума i Волга 2.0 заинтересовались в Таджикистане
Америка представила свой ответ российскому ракетному комплексу «Авангард»
Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс
Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Жителям Китая запретили посещать Тайвань
Эксперты рассказали, почему россиянам стоит пересесть на такси
Демократы призвали начать расследование для импичмента Трампа