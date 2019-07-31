Вторая часть поставок C-400 в Турцию начнется в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-31T13:30:02+03:00

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Российские ракетные системы C-400 вновь начнут поступать в Турцию в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

- Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция. Ничего нежелательного для нас с этими комплексами сделать не получится, - цитирует его ТАСС.

Контракт на поставку C-400 был подписан еще в сентябре 2017 года. А первый этап поставок завершился 25 июля этого года. При этом, США не раз призывали Турцию отказаться от российских C-400 и даже грозили санкциями. В частности, Белый дом предупреждал, что может отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако в Анкаре не восприняли это заявление всерьез.

- У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности, - категорично заявил Демир. При этом он отметил, что Турция уже "сообщила США о своем желании остаться в проекте".

ИСТОЧНИК KP.RU