2019-07-31T18:12:34+03:00
В мире

Грузинский лари обновил новый антирекорд

Стоимость одного доллара достигла отметки 2,97 лари
Марина ВЕНЦОВА
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Грузинский лари обновил новый антирекордГрузинский лари обновил новый антирекордФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нацбанк Грузии опубликовал официальный обменный курс, который установил новый антирекорд. Как следует из опубликованных на сайте регулятора данных, стоимость одного доллара достигла отметки 2,97 лари.

После стартовавших 20 июня акций протестов в Тбилиси курс лари по отношению к доллару упал на 2,5 процента. Так, в мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, а уже в конце июня - 2,78 лари за один доллар.

При этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.

Ранее сайт kp.ru писал, что министр экономики Грузии Натия Турнава считает, что падение курса национальной валюты не связано с приостановкой авиасообщения между республикой и Россией.

Напомним, в конце июня в Грузии начались массовые антироссийские протесты. Президент России Владимир Путин с целью обеспечения безопасности россиян принял решение приостановить с 8 июля авиасообщение между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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