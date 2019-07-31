2019-07-31T22:24:58+03:00
Политика

В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу МН17

Глава МИД отметил, что Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования инцидента
Марина ВЕНЦОВА
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В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу МН17В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу МН17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Малайзия призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения Боинга MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года, а также отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

«Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит, - приводит его слова «Известия». - Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела».

Дипломат отметил, что Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал, что Международная следственная группа подозревает троих россиян и одного украинца к катастрофе малайзийского Boeing МН17. Предполагается, что суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, что Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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