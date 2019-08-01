Трамп объявил Бразилию главным союзником США вне НАТО

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-01T08:37:18+03:00

Президент Бразилии Жаир Болсонару в гостях у американского коллеги Дональда Трампа в Белом доме Фото: REUTERS

Глава Белого дома сообщил об этом намерении конгрессу еще в мае, после визита Болсонару в Вашингтон

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Президент США Дональд Трамп, как и обещал, повысил статус Бразилии до главного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами США, а также разделом 517 закона об иностранной помощи [..] я объявляю Бразилию крупнейшим союзником США, не входящим в НАТО», - говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой Белого дома.

Как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что собирается принять такое решение, еще в мае, после визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Вашингтон. Тогда же он пояснил, что это позволит укрепить военное сотрудничество двух стран.

Кроме того, по словам американского лидера, объявление Бразилии крупнейшим союзником вне НАТО – «знак признательности» бразильским властям за их стремление к расширению партнерства со Штатами в области обороны.

К слову, накануне Жаир Болсонару заявил, что он «с каждым разом все больше влюбляется в своего американского коллегу». Так он прокомментировал комплименты Дональда Трампа в адрес своего сына Эдуарду.

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ИСТОЧНИК KP.RU