Президент Бразилии заявил, что все больше влюбляется в Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы сын лидера Бразилии Жаира Болсонару стал послом страны в Соединенных Штатах, и не считает такое назначение кумовством. Напротив – был бы «очень рад», если бы так и произошло.
Говоря об этом с журналистами на Южной лужайке Белого дома во вторник, Трамп подчеркнул, что Эдуарду Болсонару – достойный сын своего отца, помогал папе во время предвыборной кампании, и вообще «выдающийся» человек.
На следующий день президент Бразилии Жаир Болсонару пошутил, что после похвальных слов хозяина Овального кабинета он «с каждым разом все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа», пишет газета Washington Post.
Как сообщал сайт kp.ru, Болсонару побывал в Вашингтоне и впервые лично пообщался с Трампом в марте, а в начале июля заявил, что может назначить своего третьего сына послом Бразилии в США: по его мнению, 35-летний Эдуарду «вполне подходит» для этой должности и «прекрасно справится» с работой.
Напомним, Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства 1 января этого года. Одним из первых его с этим поздравил Дональд Трамп, назвав инаугурационную речь новоиспеченного коллеги из Бразилии «великолепной» и заверив в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU