В МИД России заявили, что 2 августа ДРСМД уйдет в историю

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-01T10:21:42+03:00

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уйдет в историю, никаких дополнительных процедур для прекращения его действия не требуется.

"Договор прекращает свое существование, он уйдет в историю", - сказал он в интервью «Интерфаксу».

Рябков добавил, что 2 августа действие Договора просто прекращается. При этом он подчеркнул, что Россия никуда не выходит. «Президент [России Владимир Путин] подписал 3 июля закон о приостановке нами выполнения Договора, выполнив то, что было объявлено ранее о зеркальном характере наших мер», - пояснил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как писал сайт kp.ru, ранее напомнил, что 2 августа Соединенные Штаты выйдут из российско-американского ДРСМД.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между США и Советским Союзом в декабре 1987 года. Соединенные Штаты 2 февраля текущего года приостановили выполнение обязательств в рамках Договора.

ИСТОЧНИК KP.RU