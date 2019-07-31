2019-07-31T06:35:10+03:00
Политика

Болтон напомнил, что 2 августа США выйдут из ДРСМД

По словам советника Трампа, «слишком долго» Штаты соблюдали Договор, а Россия его «нарушала»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон напомнил, что 2 августа Соединенные Штаты выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, когда Соединенные Штаты выйдут (из соглашения)», - заявил он во вторник, 30 июля, выступая на форуме фонда «Молодая Америка».

Болтон добавил, что «слишком долго» Штаты «соблюдали Договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы с целью модернизации своих вооружений – в нарушение договора».

По словам советника Трампа, «этот договор связал нам руки», пока несвязанный никакими договорными обязательствами Китай «разрабатывал свои вооружения средней дальности».

«В интересах нашей национальной безопасности мы решили развязать себе руки, чтобы эффективно защищать Америку в XXI веке», - цитирует заявление Болтона ТАСС.

Напомним, Договор о РСМД был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Как писал сайт kp.ru, 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД, оставив за собой право в ближайшие шесть месяцев к нему вернуться, а 5 февраля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность заключить с Москвой новый подобный договор, если к нему присоединятся и другие страны – в частности, Китай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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