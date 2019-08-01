МЧС: Россия неоднократно предлагала США помощь в борьбе с катаклизмами

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-01T16:19:14+03:00

В 2005 году в Америку были направлены четыре Ил-76 для ликвидации последствий урагана "Катрина"

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Российское министерство по чрезвычайным ситуациям на протяжении последних 20 лет неоднократно предлагало Соединенным Штатам свою помощью в борьбе с природными катаклизмами, включая лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2000, 2003 и 2011 году была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах - в тушении пожаров в штате Калифорния", - сказал представитель МЧС.

Так, в 2005 году Россия направила в США четыре самолеты Ил-76, которые помогали американским властям в ликвидации последствий урагана "Катрина". Также имели место поставки продовольствия, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что сейчас Россия столкнулась с трудностями в тушении природных пожаров. Огонь охватил почти три миллиона гектаров лесов в Сибири. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне свою помощь в тушении пожаров предложил президент США Дональд Трамп. Российский глава Владимир Путин поблагодарил коллегу за внимательное отношение к проблеме и пообещал непременно воспользоваться такой возможностью при необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.kp.ru/video/embed/722843" frameborder="0"></iframe> Дым от пожаров в Сибири виден даже из космоса. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU