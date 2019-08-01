Роскосмос опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-01T15:24:52+03:00

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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в регионах Сибири. Согласно данным госкорпорации, оператор космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг с помощью российской орбитальной группировки.

Сотрудники компании также активно взаимодействуют с министерством по чрезвычайным ситуациям с целью предоставления им актуальной информации для дальнейшего оперативного реагирования на возникновение пожароопасной ситуации.

Госкорпорация делится информацией с МЧС

"В МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км (221 маршрут без учета облачных)", - сообщается на сайте "Роскосмоса".

Сибирские леса горят ежегодно примерно в одно и то же время, но где-то раз в 10 лет ситуация выходит из-под контроля, например, как в этом году. На настоящий момент огонь охватил около трех миллионов гектаров земли.

Сайт kp.ru писал, что накануне свою помощь в тушении пожаров предложил даже президент США Дональд Трамп, который сам позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.kp.ru/video/embed/722845" frameborder="0"></iframe> Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU