2019-08-01T15:24:52+03:00
Происшествия

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Данные дистанционного зондирования переданы МЧС России для оперативного реагирования на возникновение новых очагов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожары в Сибири. Фото: "Роскосмос"Пожары в Сибири. Фото: "Роскосмос"
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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в регионах Сибири. Согласно данным госкорпорации, оператор космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг с помощью российской орбитальной группировки.

Сотрудники компании также активно взаимодействуют с министерством по чрезвычайным ситуациям с целью предоставления им актуальной информации для дальнейшего оперативного реагирования на возникновение пожароопасной ситуации.

Госкорпорация делится информацией с МЧС

Госкорпорация делится информацией с МЧС

МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км (221 маршрут без учета облачных)", - сообщается на сайте "Роскосмоса".

Сибирские леса горят ежегодно примерно в одно и то же время, но где-то раз в 10 лет ситуация выходит из-под контроля, например, как в этом году. На настоящий момент огонь охватил около трех миллионов гектаров земли.

Сайт kp.ru писал, что накануне свою помощь в тушении пожаров предложил даже президент США Дональд Трамп, который сам позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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