Роскосмос опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в регионах Сибири. Согласно данным госкорпорации, оператор космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг с помощью российской орбитальной группировки.
Сотрудники компании также активно взаимодействуют с министерством по чрезвычайным ситуациям с целью предоставления им актуальной информации для дальнейшего оперативного реагирования на возникновение пожароопасной ситуации.
Госкорпорация делится информацией с МЧС
"В МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км (221 маршрут без учета облачных)", - сообщается на сайте "Роскосмоса".
Сибирские леса горят ежегодно примерно в одно и то же время, но где-то раз в 10 лет ситуация выходит из-под контроля, например, как в этом году. На настоящий момент огонь охватил около трех миллионов гектаров земли.
Сайт kp.ru писал, что накануне свою помощь в тушении пожаров предложил даже президент США Дональд Трамп, который сам позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».
ИСТОЧНИК KP.RU