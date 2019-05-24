2019-05-24T22:55:22+03:00
Политика

Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде

В люстрационном комитете заявили, что бывший правительственный уполномоченный не может занимать этот пост
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (справа)Владимир Зеленский и Андрей Богдан (справа)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Общественный люстрационный комитет подал иск в отношении президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить назначение Андрея Богдана на должность главы администрации.

Заявление было подано в Кассационный суд, входящий в состав Верховного суда страны. Общественники заявили, что прошлая трудовая деятельность Богдана подпадает под действие закона о люстрации, а потому он не может возглавлять администрацию нового президента.

"Должность "главы администрации президента Украины" предусмотрена п. 5 ч. 1 ст. 2 закона Украины "Об очистке власти" как должность, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации)", - говорится в сообщении комитета, опубликованном на странице в Facebook.

Дело в том, что с февраля 2010 года по февраль 2014 года Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Сайт kp.ru писал о том, что после отставки юрист оказался в команде украинского олигарха Игоря Коломойского и даже успел на протяжении года поруководить Днепропетровской областной администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая
Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Лионе
Помпео отправится в турне по странам Европы
Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО
Гройсман создаст свою политическую партию
Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй
Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн