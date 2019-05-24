Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде

СЕГОДНЯ 22:55 2019-05-24T22:55:22+03:00

В люстрационном комитете заявили, что бывший правительственный уполномоченный не может занимать этот пост

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Общественный люстрационный комитет подал иск в отношении президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить назначение Андрея Богдана на должность главы администрации.

Заявление было подано в Кассационный суд, входящий в состав Верховного суда страны. Общественники заявили, что прошлая трудовая деятельность Богдана подпадает под действие закона о люстрации, а потому он не может возглавлять администрацию нового президента.

"Должность "главы администрации президента Украины" предусмотрена п. 5 ч. 1 ст. 2 закона Украины "Об очистке власти" как должность, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации)", - говорится в сообщении комитета, опубликованном на странице в Facebook.

Дело в том, что с февраля 2010 года по февраль 2014 года Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Сайт kp.ru писал о том, что после отставки юрист оказался в команде украинского олигарха Игоря Коломойского и даже успел на протяжении года поруководить Днепропетровской областной администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU