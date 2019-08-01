Генсек ООН призвал не допустить усиления напряженности в Персидском заливе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в районе Персидского залива и призвал стороны конфликта воздержаться от действий, способных привести к усилению конфронтации.
Он также напомнил о необходимости уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе, и все международные правила.
"Последнее, что нужно миру, это масштабная конфронтация в заливе, которая будет иметь разрушительные последствия для всемирной безопасности и глобальной экономики", - цитирует ТАСС генсека.
Сайт kp.ru писал, что ранее иранские пограничники задержали у своих берегов нефтяной танкер под флагом Британии, который якобы нарушил международные правила. США после такого заявили о необходимости обеспечения безопасного судоходства в регионе и создали специальную коалицию для патрулирования Ормузского пролива.
Арест британского нефтяного танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU