2019-08-01T21:42:06+03:00
Политика

Генсек ООН призвал не допустить усиления напряженности в Персидском заливе

Антониу Гутерриш очень обеспокоен эскалацией конфронтации в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в районе Персидского залива и призвал стороны конфликта воздержаться от действий, способных привести к усилению конфронтации.

Он также напомнил о необходимости уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе, и все международные правила.

"Последнее, что нужно миру, это масштабная конфронтация в заливе, которая будет иметь разрушительные последствия для всемирной безопасности и глобальной экономики", - цитирует ТАСС генсека.

Сайт kp.ru писал, что ранее иранские пограничники задержали у своих берегов нефтяной танкер под флагом Британии, который якобы нарушил международные правила. США после такого заявили о необходимости обеспечения безопасного судоходства в регионе и создали специальную коалицию для патрулирования Ормузского пролива.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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