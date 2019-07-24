2019-07-24T04:10:29+03:00
В мире

Иран пообещал обезопасить судоходство в Ормузском проливе

Об этом замглавы иранского МИД заявил на встрече с министром иностранных дел Франции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас АрагчиЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас АрагчиФото: REUTERS
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Тегеран готов использовать все средства, чтобы обезопасить судоходство в Ормузском проливе, заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Иран приложит все возможные усилия для обеспечения безопасности в регионе и не допустит нарушений процесса судоходства в Ормузском проливе», - приводит слова иранского дипломата агентство IRNA.

При этом в ходе переговоров с французским министром Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран «намерен продолжать экспортировать нефть, несмотря ни на что».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и задержания британского нефтяного танкера Соединенные Штаты создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся страны «по всему миру».

В МИД России назвали эту идею непонятной, напомнив, что Москва предлагает свою концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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