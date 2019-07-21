Лондон готов ввести санкции против Ирана из-за задержки их судна

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-21T08:47:36+03:00

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Правительство Соединенного Королевства готово воплотить в жизнь слова главы британского МИД Джереми Ханта о применении серьезных мер, если не будут отпущены моряки судна Stena Impero. Нефтяной корабль задержали 19 июля в Ормузском проливе силы Корпуса стражей исламской революции. Власти Ирана заявили, что не отпустят моряков до окончания расследования.

В связи с этим правительство Великобритании может в воскресенье объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций, в том числе мер по замораживанию иранских активов. Помимо этого, как сообщает The Telegraph, власти страны могут призывать ЕС и ООН восстановить санкции, отмененные в 2016 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Напомним, что причиной задержания танкера стало международное нарушение. На борту находится 23 человека. В том числе три россиянина. Пентагон уже готовит операцию по созданию безопасности мореходства в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU