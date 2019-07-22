СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-22T14:05:57+03:00

Британия признала, что их ВМС не в силах защитить страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти заявили, что нужно вкладывать больше денег на нужды вооруженных сил

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Министр обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд заявил, что их ВМС не в состоянии защитить страну. Это сообщение он сделал после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

- Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают, мир становится все более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру, - сказал Элвуд изданию The Times.

Напомним, что 19 июля в Ормузском проливе был задержан нефтяной танкер Stena Impero. Причина задержания – международное нарушение. Судно не отвечало на сигнал бедствия рыболовецкого судна. МИД Британии потребовал отпустить моряков, но Иран заявил, что не намерен делать это до окончания расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU