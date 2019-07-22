2019-07-22T14:05:57+03:00
Политика

Британия признала, что их ВМС не в силах защитить страну

Власти заявили, что нужно вкладывать больше денег на нужды вооруженных сил
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Британия признала, что их ВМС не в силах защитить странуБритания признала, что их ВМС не в силах защитить странуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд заявил, что их ВМС не в состоянии защитить страну. Это сообщение он сделал после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

- Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают, мир становится все более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру, - сказал Элвуд изданию The Times.

Напомним, что 19 июля в Ормузском проливе был задержан нефтяной танкер Stena Impero. Причина задержания – международное нарушение. Судно не отвечало на сигнал бедствия рыболовецкого судна. МИД Британии потребовал отпустить моряков, но Иран заявил, что не намерен делать это до окончания расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию с Ираном и КНДР
В Торонто из-за кишечной палочки закрыли часть городских пляжей
В Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары
Минобороны назвал фейком сообщение об ударе ВКС России по рынку в Сирии
Москвич купил фальшивый билет на концерт Metallica за 7 тысяч рублей
Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Верховную Раду Украины
Питомцев зоопарков защитят от агрессивных посетителей
Лидер «Слуги народа» перечислил основные законопроекты в новой Раде
В Иране арестовали 17 американских шпионов
Парапланерист чудом выжил и снял свое крушение на видео
Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом
В Лондоне бушует крупный пожар в торговом центре
Из-за Бориса Джонса замглавы МИД Великобритании ушел в отставку
На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400