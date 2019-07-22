Британия признала, что их ВМС не в силах защитить страну
Министр обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд заявил, что их ВМС не в состоянии защитить страну. Это сообщение он сделал после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
- Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают, мир становится все более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь - королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру, - сказал Элвуд изданию The Times.
Напомним, что 19 июля в Ормузском проливе был задержан нефтяной танкер Stena Impero. Причина задержания – международное нарушение. Судно не отвечало на сигнал бедствия рыболовецкого судна. МИД Британии потребовал отпустить моряков, но Иран заявил, что не намерен делать это до окончания расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU