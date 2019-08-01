Американская разведка заявила об очередном пуске ракет из КНДР

1 Авг. 23:43 2019-08-01T23:43:48+03:00

Угрозы для Северной Америки этот пуск не представлял

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Американские разведчики засекли новый вероятный пуск ракет из КНДР. Однако отмечается, что угрозы для Северной Америки он не представлял. При этом количество запущенных в небо объектов установить не удалось.

Как сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники в Белом доме, скорее всего речь идет о пуске, который похож на испытания в КНДР двух баллистических ракет малой дальности, которые прошли накануне. Помимо количества ракет не удалось выяснить и точное время пуска.

Напомним, что сайт сайт kp.ru писал, ранним утром 31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания.

По данным южнокорейских военных, первый запуск с полуострова Ходо в восточной северокорейской провинции Хамгён-Намдо осуществили в 05:06 по местному времени (23:06 мск), вторая ракета стартовала через 21 минуту, в 05:27.

ИСТОЧНИК KP.RU