Американская разведка заявила об очередном пуске ракет из КНДР
Американские разведчики засекли новый вероятный пуск ракет из КНДР. Однако отмечается, что угрозы для Северной Америки он не представлял. При этом количество запущенных в небо объектов установить не удалось.
Как сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники в Белом доме, скорее всего речь идет о пуске, который похож на испытания в КНДР двух баллистических ракет малой дальности, которые прошли накануне. Помимо количества ракет не удалось выяснить и точное время пуска.
Напомним, что сайт сайт kp.ru писал, ранним утром 31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания.
По данным южнокорейских военных, первый запуск с полуострова Ходо в восточной северокорейской провинции Хамгён-Намдо осуществили в 05:06 по местному времени (23:06 мск), вторая ракета стартовала через 21 минуту, в 05:27.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»