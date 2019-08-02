Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-02T13:17:27+03:00

Украинский президент сообщил, что заявление об увольнении есть у каждого в его команде

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, но заявил, что оно не подписано.

Зеленский сообщил, что все члены его команды не держатся за власть и именно поэтому каждый заранее написал заявления об отставке.

«Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение», - заявил украинский лидер, пояснив, что «если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку».

Ранее появились сообщения СМИ о том, что Богдан написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал эти сведения «чепухой», добавив «не дождетесь».

Напомним, Андрей Богдан стал юридическим советником предвыборной кампании Зеленского зимой 2018 года, администрацию президента он стал в мае. Вскоре Общественный люстрационный комитет подал в Верховный суд Незалежной иск с требованием отменить данное назначение.

ИСТОЧНИК KP.RU