Во время стрельбы у супермаркета в Техасе погибли 18 человек
Стало известно, что при стрельбе у супермаркета в техасском городе Эль-Пасо погибли 18 человек, больше 20 получили ранения. Среди них есть те, чье состояние оценивается как тяжелое. Самому младшему всего 2 года, а старшему 82, сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции. Задержан 21-летний подозреваемый.
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что задержание прошло без инцидентов и стрельбы. Мотивы стрелка полицейским пока непонятны. Они также уточнили, что первые звонки с сообщениями о стрельбе стали поступать около 10:00 утра по местному времени. Звонившие говорили о выстрелах на парковке.
Пострадавшие при стрельбе в Техасе.Свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.
Торговый центр в Эль Пасо оцеплен полицией.
- В настоящее время один человек находится под стражей. Мы не исключаем, что было несколько стрелков. Первоначальные отчеты действительно говорили о нескольких стрелявших, - цитирует полицейского телеканал ABC.
Полиция сообщила о задержании одного из стрелков
Сообщается, что госпитализировали 24 человека. Однако это число еще может вырасти. Россиян среди них нет.
Перестрелка в техасском торговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU