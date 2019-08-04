2019-08-04T01:43:56+03:00
Происшествия

Во время стрельбы у супермаркета в Техасе погибли 18 человек

Полиция сообщила о задержании одного из стрелков [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стрельба у супермаркета в Техасе: погибли 18 человек, десятки получили раненияСтрельба у супермаркета в Техасе: погибли 18 человек, десятки получили раненияФото: Twitter.com
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Стало известно, что при стрельбе у супермаркета в техасском городе Эль-Пасо погибли 18 человек, больше 20 получили ранения. Среди них есть те, чье состояние оценивается как тяжелое. Самому младшему всего 2 года, а старшему 82, сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции. Задержан 21-летний подозреваемый.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что задержание прошло без инцидентов и стрельбы. Мотивы стрелка полицейским пока непонятны. Они также уточнили, что первые звонки с сообщениями о стрельбе стали поступать около 10:00 утра по местному времени. Звонившие говорили о выстрелах на парковке.

Пострадавшие при стрельбе в Техасе.Свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.

Торговый центр в Эль Пасо оцеплен полицией.

- В настоящее время один человек находится под стражей. Мы не исключаем, что было несколько стрелков. Первоначальные отчеты действительно говорили о нескольких стрелявших, - цитирует полицейского телеканал ABC.

Полиция сообщила о задержании одного из стрелков

Полиция сообщила о задержании одного из стрелков

Сообщается, что госпитализировали 24 человека. Однако это число еще может вырасти. Россиян среди них нет.

Перестрелка в техасском торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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