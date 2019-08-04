Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-04T09:23:09+03:00

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Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США не будут слишком жестко реагировать на проведенные КНДР ракетные пуски. В этом он лично заверил премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Вашингтон рассчитывать продолжить переговоры с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова, а для этого лидеру КНДР Ким Чен Ыну нужно определенное пространство. Несмотря на ряд двусторонних встреч, отношения между странами остаются довольно хрупкими, поэтому Трамп не хочет делать акцент на испытаниях, которые даже не несут прямой угрозы Соединенным Штатам.

Также свою роль играют запланированные на следующий год выборы президента США, считают дипломатические источники агентства Kyodo. Дело в том, что Трамп преподносит прекращение испытаний северокорейского ядерного оружия и баллистических ракет как одно из своих главных достижений.

Однако за последние несколько недель Пхеньян уже трижды провел ракетные пуски, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU