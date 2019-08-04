2019-08-04T09:23:09+03:00
Политика

Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР

Президент США хочет продолжать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (слева направо)Ким Чен Ын и Дональд Трамп (слева направо)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США не будут слишком жестко реагировать на проведенные КНДР ракетные пуски. В этом он лично заверил премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Вашингтон рассчитывать продолжить переговоры с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова, а для этого лидеру КНДР Ким Чен Ыну нужно определенное пространство. Несмотря на ряд двусторонних встреч, отношения между странами остаются довольно хрупкими, поэтому Трамп не хочет делать акцент на испытаниях, которые даже не несут прямой угрозы Соединенным Штатам.

Также свою роль играют запланированные на следующий год выборы президента США, считают дипломатические источники агентства Kyodo. Дело в том, что Трамп преподносит прекращение испытаний северокорейского ядерного оружия и баллистических ракет как одно из своих главных достижений.

Однако за последние несколько недель Пхеньян уже трижды провел ракетные пуски, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы регионы с наибольшим числом алкогольно-зависимых пациентов
Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"
Мальта разрешила высадиться на берег 40 мигрантам с судна Alan Kurdi
США приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе
Климкин считает, что половина украинцев сбежит из страны за рубеж
В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от ЧС
Американский National Interest оценил парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе
В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионерку
ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал