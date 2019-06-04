Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
«Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России», - заявил Помпео в интервью телекомпании RTL, отвечая на о рисках проекта «Северный поток – 2» для европейских стран, в том числе Нидерландов.
Когда же его спросили, могут ли Соединенные Штаты ввести санкции против голландских компаний, участвующих в строительстве газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон «никогда не говорит о санкциях» до их введения.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в мае министр энергетики США Рик Перри объявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку американские власти считают его исключительно политическим, а не экономическим проектом. Перри добавил, что это «сигнал европейским странам».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии
12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Владимир Путин: Покупать газ из США на 30% дороже - для Европы просто глупость
Президент России и канцлер Австрии поговорили в Эрмитаже, вопросы были все те же - Сирия, нефть, «Северный поток-2», российский трубный газ против американского сжиженного (подробности).
Прокладка Северного потока 2 в водах Балтики.
ИСТОЧНИК KP.RU