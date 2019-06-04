2019-06-04T05:43:32+03:00
Политика

Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС

Об этом госсекретарь США заявил журналистам в Гааге, куда он прибыл на саммит по предпринимательству
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в ГаагеГоссекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в ГаагеФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.

«Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России», - заявил Помпео в интервью телекомпании RTL, отвечая на о рисках проекта «Северный поток – 2» для европейских стран, в том числе Нидерландов.

Когда же его спросили, могут ли Соединенные Штаты ввести санкции против голландских компаний, участвующих в строительстве газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон «никогда не говорит о санкциях» до их введения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в мае министр энергетики США Рик Перри объявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку американские власти считают его исключительно политическим, а не экономическим проектом. Перри добавил, что это «сигнал европейским странам».

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Прокладка Северного потока 2 в водах Балтики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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