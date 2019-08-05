Путин о ДРСМД: Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-05T16:34:50+03:00

Путин о ДРСМД: Москва не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер сообщил, что Москва не будет размещать ракеты в регионе, пока там не появятся американские

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Москва сожалеет о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств. Соответствующие заявление сделал российский президент Владимир Путин, подчеркнув, что действия Соединённых Штатов осложнили ситуацию в мире.

«Сожалением констатируем, что США разрушили один из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, серьезно осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех», - сказал Путин, добавив, что ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне.

Российский лидер подтвердил слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который сообщил, что Москва не будет размещать свои ракеты средней и меньшей дальности в регионах до тех пор, пока там не появятся американские.

Напомним, ранее замглавы МИД заявил, что Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами по ДРСМД, а также другим вопросам стратегической стабильности.

ИСТОЧНИК KP.RU