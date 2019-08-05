2019-08-05T16:51:32+03:00
В мире

После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп обвинил СМИ в разжигании гнева

Американский президент заявил, что лживые новости будут только усугубляться положение в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп обвинил СМИ в разжигании гневаПосле стрельбы в Техасе и Огайо Трамп обвинил СМИ в разжигании гневаФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что распространяя лживые новости, средства массовой информации разжигают гнев и ненависть, которые приводят к таким инцидентам как массовые расстрелы людей в штатах Техас и Огайо.

«Средства массовой информации несут большую ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране. Лживые новости внесли большой вклад в гнев и ярость, которая накопилась в течение многих лет», - написал американский лидер в своем Twitter.

Глава Белого дома подчеркнул, что освещение новостей должно стать «справедливым, сбалансированным и беспристрастным, иначе эти ужасные проблемы будут только усугубляться».

Ранее Трамп призвал республиканцев и демократов объединиться и установить жесткие проверки биографических данных при покупке оружия и, возможно, объединить эти меры «с крайне необходимой реформой в сфере иммиграции».

Напомним, после стрельбы по людям в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, 26 получили ранения. В ночь на воскресенье стрельба произошла в штате Огайо - жертвами стали девять человек, 27 пострадали.

Торговый центр в Эль Пасо оцеплен полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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